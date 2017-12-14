У мережі з'явився перший трейлер українського мультфільму "Руслан і Людмила"

У мережу виклали перший офіційний трейлер українського 3D-мультфільму "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила".

Відео опублікувала кінокомпанія Film.ua на своєму YouTube-каналі.

Анімаційне фентезі знімали за мотивами казки Олександра Пушкіна "Руслан і Людмила". Режисер стрічки - Олег Маламуж.

За сюжетом, мандрівний артист Руслан і донька київського князя Людмила закохуються одне в одного. Однак злий чаклун Чорномор, використовуючи магію, викрадає Людмилу. Щоб жити вічно, він готовий принести дівчину в жертву, і Руслану доведеться докласти зусиль, щоб врятувати кохану.

Прем'єру запланували на 7 березня 2018 року.

"Викрадену принцесу" вже представляли на американському кіноринку. Права на показ фільму купили Австрія, Китай, Німеччина, Латвія, Швейцарія, Естонія, Литва, країни Північної Африки та Близького Сходу.

Нагадаємо, Держкіно профінансувало 20% вартості виробництва мультфільму "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила", загальний бюджет якого склав 95 млн грн.