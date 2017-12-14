У мережу виклали відео про туристичний потенціал Арабатської стрілки

Щасливцевська сільська рада Генічеського району Херсонщини презентувала проморолик про Арабатську стрілку. Головний меседж відео в тому, що Арабатська стрілка – не лише море, а й термальні джерела, «рожеві» озера, активні види спорту, фестивалі. Ініціатори зйомок наголошують, що край має не лише туристичну, а й оздоровчу та інвестиційну привабливість.

Як повідомляють на сайті Щасливцевської сільради, ролик став підсумком успішного туристичного сезону. Цього року на території сільради зібрали трохи більше 1 млн грн туристичного збору, що майже на 170% більше, ніж минулого року і становить 83% від показника туристичного збору всього Генічеського району.

Як зазначають у сільраді, отримані кошти підуть на розвиток туристичної інфраструктури та популяризацію Арабатської стрілки. Це виготовлення і встановлення вуличних показників, вуличних рекламних гучномовців, облаштування громадських проходів до пляжу. Частина коштів буде залучена на виготовлення проектно-кошторисної документації з ремонту та облаштування дороги Генічеськ – Стрілкове.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон