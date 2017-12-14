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У МВФ назвали умови, за яких Україна отримає новий транш

14 грудня, 2017 - 21:20
Фото Reuters

Для отримання нового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду Україна має проводити політику за 5 напрямками

Про це йдеться у відповіді МВФ на інформаційний запит "Укрінформу".

Фонд очікує від України реалізації пенсійної реформи, формування антикорупційного суду, реформ у галузі енергетики, ухвалення бюджету на 2018 рік та перегляду закону про приватизацію.

"Розгляд Радою директорів четвертого перегляду в рамках програми МВФ щодо України буде можливим, коли буде реалізована політика, необхідна для цього перегляду", - зазначили у МВФ.

У МВФ також відзначили певний прогрес в Україні та закликали скористатися наявними можливостями.

"Україна має скористатися сприятливим зовнішнім середовищем для просування реформ та переходу від стабілізації до зростання", - наголосив перший заступник директора-розпорядника МВФ Девід Ліптон.

Джерело: Укрінформ
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