У МВФ назвали умови, за яких Україна отримає новий транш

Для отримання нового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду Україна має проводити політику за 5 напрямками

Про це йдеться у відповіді МВФ на інформаційний запит "Укрінформу".

Фонд очікує від України реалізації пенсійної реформи, формування антикорупційного суду, реформ у галузі енергетики, ухвалення бюджету на 2018 рік та перегляду закону про приватизацію.

"Розгляд Радою директорів четвертого перегляду в рамках програми МВФ щодо України буде можливим, коли буде реалізована політика, необхідна для цього перегляду", - зазначили у МВФ.

У МВФ також відзначили певний прогрес в Україні та закликали скористатися наявними можливостями.

"Україна має скористатися сприятливим зовнішнім середовищем для просування реформ та переходу від стабілізації до зростання", - наголосив перший заступник директора-розпорядника МВФ Девід Ліптон.