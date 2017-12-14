У М'янмі за місяць вбили майже 7 тисяч мусульман рохінджа, - MSF

У М'янмі за місяць вбили майже сім тисяч рохінджа. Про це повідомляє медична гуманітарна організація "Лікарі без кордонів" (MSF).

Згідно з дослідженням, проведеним MSF у таборах розселення біженців в Бангладеш, у період з 25 серпня по 24 вересня в М'янмі, в штаті Ракін, померло щонайменше 9 тисяч біженців. З них 71.7% загинули від насильства. Це близько 6 700 людей, з них щонайменше 730 дітей віком до п'яти років, передає "112-Україна".

Причиною смерті у 69% випадків було вогнепальне поранення, у 9% - спалення у власних будинках, у 5% - побиття до смерті.

Серед дітей віком до 5 років більше 59% вбитих протягом цього періоду, як повідомляється, були розстріляні.

Директор організації Сідні Вонг зазначив, що реальні цифри можуть бути вищими.

Насильство почалося 25 серпня, коли військові, поліцейські і місцеві ополченці М'янми почали операції проти представників рохінджа.