У США створять спецкомітет для нагляду за діяльністю в сфері розвитку штучного інтелекту

Попри те, що повноцінний штучний інтелект ще не створено, законодавці в США вже розробляють визначення ШІ і планують сформувати спеціальний комітет з цієї тематики. Про це йдеться в офіційній постанові Сенату США.

Сенатор Марія Кентуелл в США склала документ, в якому навела п’ять прикладів ШІ— від нейромереж і алгоритмів до розумних роботів і систем, здатних пройти тест Тьюринга. Він описує всі найбільш відомі форми штучного інтелекту, пише Еспресо.TV.

Зі свого боку, Міністерство торгівлі США розгляне проект і сформує комітет з штучного інтелекту. Останній займеться регулюванням сфери ШІ. При цьому політики вважають, що нові технології машинного інтелекту будуть мати вирішальне значення для економічного процвітання і соціальної стабільності США

"Ми очікуємо, що ШІ зробить колосальний вплив на ріст і продуктивність. Потрібно до цього підготуватися", - прокоментувала Марія Кентуелл.

При цьому сенатор заявила, що в Конгресі на багато питань про ШІ немає відповідей. А для регулювання галузі її треба зрозуміти. При цьому в документі йдеться про різні види ШІ – програмний, апаратний та "інші втілення, про які нам ще не відомо".

При цьому комітет, як повідомляється, буде регулювати не тільки технічні, але й етичні питання, а також питання приватності.