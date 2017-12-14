У Стамбулі запускають безпілотну лінію метро

У Стамбулі у п'ятницю, 15 грудня, відкривається перша в країні повністю автоматизована лінія метро.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News з посиланням на Міський муніципалітет Стамбула.

"Перший етап лінії метро "Ускюдар-Санджактепе" на азіатській стороні міста відкриє президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, близько 10,5 км 20-тикілометрової лінії метро від Ускюдара до району Умраніє буде відкрито у п'ятницю, 15 грудня, а решту запустять у червні 2018 року.

Завершена лінія складатиметься із 16 станцій та при повному функціонуванні зможе перевозити близько 700 тисяч пасажирів щодня.