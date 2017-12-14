Україні треба налагоджувати ефективний культурний діалог із ЄС, - Мінгареллі

Культура лежить в основі європейських цінностей, тож Україні для зближення з Євросоюзом потрібно налагоджувати ефективний культурний діалог з країнами-членами ЄС.

Про це заявив голова Представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі на міжнародній конференції "Культурні відносини України та ЄС: перші досягнення", повідомляє Укрінформ.

"Культура є серцевиною європейської системи цінностей. Якщо ви хочете підтримати систему цінностей, у якій ми живемо, вам потрібно сфокусуватися на культурі. Сьогодні немає потреби пояснювати, чому потрібно налаштовувати діалог між Україною та ЄС у плані зміцнення співпраці, просування наших спільних інтересів і цінностей, і українська культура відіграє велику роль у цьому діалозі", - сказав Мінгареллі.

За його словами, культура є дуже важливим компонентом утвердження верховенства права, що наразі є одним із основних викликів України.

Мінгареллі також зазначив, що у сфері культури теж можуть бути створені нові робочі місця для українців, аби вони не виїздили за кордон. "Але щоб креативні індустрії процвітали, потрібні створити правильні економічні умови", - акцентував він.

Посол ЄС висловив упевненість, що міжкультурний діалог є пріоритетним способом налагодження ефективних відносин між різними громадами, і відзначив важливу роль у цьому культурної спадщини.

"Потрібно зробити все можливе, щоб зберегти культурну спадщину України, щоб українці розуміли, що Україна як держава належить саме українцям, які мають доволі багату історію і різноманітну культуру", - підкреслив Мінгареллі.

Він також підкреслив необхідність надалі плідно працювати над сферою культури з огляду на глобальні міграційні процеси, ксенофобію та расизм.

"Ми бачимо, що популістські партії приходять до влади у багатьох країнах. І якщо ми сьогодні будемо працювати над культурою, у нас буде більше інструментів, які допоможуть зустріти ці виклики правильно налаштованими. Потрібно максимально черпати з культури, щоб побороти ксенофобію і расизм", - переконаний посол ЄС.

Резюмуючи, він висловив переконання у необхідності посилення співпраці Представництва ЄС в Україні з діячами культури, щоб разом просувати Україну за кордоном і зустріти названі виклики.