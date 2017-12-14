"Укрзалізниця" дозволила повертати квитки поштою

Після того, як Укрзалізниця тимчасово заборонила повернення квитків, оформлених через інтернет, компанія пояснила, як можна їх повернути.

Так, повернути гроші за оформлення електронні проїзні документи у внутрішньому сполученні в період дії заборони можна в квиткових касах залізничних вокзалів України, а також за допомогою поштового відправлення.

Про це повідомила прес-служба перевізника.

Пасажири, які знаходяться територіально далеко від пунктів продажу (квиткових кас), знаходяться за межами держави або не мають можливості за станом здоров'я або з інших поважних причин звернутися в каси особисто, можуть надсилати на адресу регіональних філій за місцем проживання або на адресу філії Пасажирська компанія роздруковані квитки, а також заяву про повернення коштів.

При цьому, разом із заявою, в якій необхідно вказати інформацію банківської платіжної картки, потрібно відправити довідки, що підтверджують, що пасажир не має можливості повернути квитки в касах з "поважних причин".

Це може бути, наприклад, довідка про тимчасову непрацездатність, підтвердження перетину кордону і т.д.

У компанії також уточнили, що заборона на повернення квитків через інтернет буде діяти з 12 грудня 2017 року до 14 січня 2018 року.