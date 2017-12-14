В ООН закликали світове співтовариство не допустити війни з КНДР

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерреш закликав світове співтовариство вжити заходів, щоб не допустити війни з Північною Кореєю (КНДР). Про це він сказав під час свого візиту до Японії, передає Інтерфакс-Україна.

"Найгірше, що може статися, це те, що ми всі, як сомнамбули, втягнемося у війну, яка може мати драматичні наслідки", - сказав він.

Зокрема, Гутерреш закликав усі сторони до дотримання санкцій, які були накладені Радою безпеки ООН, а також зажадав домагатися денуклеаризації Корейського півострова дипломатичними засобами.

Нагадаємо, КНДР ускладнює міжнародні відносини численними ядерними випробуваннями. Періодично Пхеньян оголошує про успішні запуски балістичних ракет або наявність ядерних, водневих і біологічних бомб.

Світова спільнота засуджує дії Північної Кореї. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки готові знищити Північну Корею, якщо знадобиться.

7 грудня КНДР заявила про неминучість війни на Корейському півострові. Заява послідувала після початку спільних навчань США і Південної Кореї з відстеження ракет КНДР.