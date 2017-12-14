Набув чинності закон про продовження мандата місії розслідування катастрофи МН17

В Україні набув чинності закон № 2221-VIII, яким ратифікували угоду про продовження мандату міжнародної місії захисту розслідування катастрофи МН17 до 1 серпня 2018 року. Документ опублікували в "Голосі України". Верховна Рада ухвалила закон 5 грудня 257 голосами. Президент України Петро Порошенко підписав документ 12 грудня.

Зазначимо, український парламент ратифікував угоду з Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування катастрофи МН17 у липні 2017 року. Потім дію угоди кілька разів подовжували.

Літак Boeing 777 компанії Malaysian Airlines, що здійснював рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, 17 липня 2014 р. було збито над територією Донецької області. На борту перебувало 298 осіб, всі вони загинули.

Раніше Міжнародна експертно-журналістська група Bellingcat, яка займається пошуком даних з відкритих джерел (супутникові знімки, геолокація, соціальні мережі), публікувала попередні дані щодо катастрофи МН17.

Повідомлялося, що пасажирський лайнер збили з російського "Бука", який уже наступного дня після трагедії - 18 липня - був у Росії. Постріл було здійснено з поля біля Первомайського (неподалік від Тореза і Сніжного).

У слідства є близько 100 прізвищ людей, які можуть бути причетні до транспортування чи використання в Україні саме цієї установки.

Зокрема, за даними Bellingcat, за доставку до Донецької області ракетного комплексу "Бук", з якого, ймовірно, збили лайнер, відповідав відставний російський офіцер з позивним "Похмурий". Сам він категорично заперечує свою причетність до знищення цього літака.

Нещодавно група Bellingcat спільно з журналістами The Insider заявила про ідентифікацію одного з ключових фігурантів справи про збитий у небі над Донецькою областю малайзійський Boeing MH17. Згідно з розслідуванням журналістів, є вагомий привід стверджувати, що розшукувана Спільною слідчою групою осіб людина з позивним "Дельфін", причетна до авіакатастрофи, не хто інший, як головний інспектор Центрального військового округу Росії, генерал-полковник Микола Федорович Ткачов.