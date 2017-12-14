В Україні створені 27 тисяч ОСББ, - Зубко

В Україні налічується 27 тисяч об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Така кількість є цілком достатньою, щоб розпочинати проекти з термомодернізації.

Про це сказав віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, повідомляє Укрінформ.

"27 тисяч ОСББ уже функціонують. Цього достатньо, щоб розпочинати проекти з термомодернізації. Для нас важливо, щоб саме голови ОСББ готувалися, розробляли маршрутну карту: яким чином і що потрібно зробити. Це як у технічному напрямку, так і кроки, які потрібно зробити для залучення фінансів", - зазначив Зубко.

Він також наголосив, що без обліку управляти споживанням енергоресурсів неможливо.

"Ми виходимо на 78% встановлених лічильників. Це дуже вагомий результат, оскільки у 2015 році ми починали з 26%. До кінця 2018 року мають бути обладнані усі будинки лічильниками", - додав Зубко.