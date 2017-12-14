Володимир Семаков став бронзовим призером на етапі кубка ІВU

В австрійському Обертілліясі розпочався черговий етап кубка ІВU, який стартував з індивідуальної гонки у чоловіків. І як виявилося, ця гонка стала першою у сезоні, де українці змогли здійнятися на п’єдестал пошани. Завдячуючи ідеальній роботі на чотирьох вогневих рубежах, першу бронзу приніс в актив команди Володимир Семаков. Та ідеальну роботу на стрільбищах Володимир не зміг підкріпити швидкістю на лижні. Переможцю гонки – норвезькому біатлоністу Ветле Шостад Крістіансену, який теж був бездоганним на вогневих рубежах, наш співвітчизник програв більше, ніж півтори хвилини. Володимир пропустив поперед себе і бельгійця Міхаеля Рьоша. Представник Бельгії припустився однієї хиби на останній стрільбі, проте зміг обійти нашого біатлоніста.

Що стосується інших українських спортсменів, то Тарас Лесюк з однією штрафною хвилиною став 21-им та програв 3 хвилини 35,6 секунди лідеру. Ще одним спортсменом, який потрапив до залікової зони, став Віталій Труш. Біатлоніст припустився двох промахів (по одній хибі на заключних двох вогневих рубежах) і став 28-им з більш ніж чотирма хвилинами відставання. Єдиним українцем, що не потрапив до залікової зони, став Антон Мигда. Молодий спортсмен відстрілявся на нуль лише на першому вогневому рубежі. Інші підходи до стрільбища завершувалися штрафними хвилинами. Як наслідок, 60-а сходинка і більше шести хвилин відставання від лідера.

До десятки кращих в індивідуальній гонці потрапила й українська спортсменка Юлія Журавок. Вона схибила по разу на першому й останньому вогневому рубежі, тому фінішувала восьмою з відставанням на понад 2,5 хвилини від лідера – польської біатлоністки Моніки Хойніш, котра пройшла дистанцію бездоганно. Другою дісталася фінішу німкеня Каролін Хорхлер із штрафною хвилиною в пасиві, а трійку лідерів замкнула Еліза Гаспарін із Швейцарії. З приводу інших українок, то Ольга Абрамова припустилася трьох хиб і замкнула двадцятку. З такою ж кількістю штрафних хвилин прийшла Марія Панфілова, яка фінішувала 27-ою. Шість промахів припустилася Яна Бондар, котра фінішувала 32-ою. Передостаннє місце в заліковій зоні зайняла Марія Кручова. Спортсменка схибила лише двічі, але через низьку швидкість показала лише 39-ий результат.

Богдан Проскуров