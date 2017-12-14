WADA передало федераціям інформацію про всі допінг-тести спортсменів РФ

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) передало міжнародних спортивних федерацій інформацію з бази даних лабораторії організації в Москві з зазначенням даних про проведені за 2012-2015 роки допінг-пробах.

Про це йдеться в повідомленні на сайті WADA.

Зазначається, що в четвер, 14 грудня, в Лозанні відбулася зустріч директора відділу розслідувань WADA з представниками міжнародних спортивних організацій, антидопінгових агентств, МОК та МПК.

Учасники зустрічі отримали від WADA перелік спортсменів, запідозрених у застосуванні заборонених препаратів.

Міжнародні федерації можуть розглядати відділ розслідувань WADA як своїх партнерів у проведенні розслідувань. Зараз їм потрібно звернути увагу на нову інформацію, а ми готові їх консультувати та допомагати у розгляді відповідних справ. Інформація з бази даних не є достатньою сама по собі для встановлення порушення антидопінгових правил, але є дуже надійним доказом, якщо використовувати її в поєднанні з іншими доказами", - заявив директор відділу розслідувань WADA Гюнтер Юнгер.