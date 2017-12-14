ЄК 20 грудня запустить процедуру накладення санкцій на Польщу

Наступної середи, 20 грудня, Єврокомісія розпочне процедуру введення в дію 7-ї статті договору ЄС, що передбачає можливе запровадження санкцій проти Польщі.

Про це у Брюсселі заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Укрінформ.

“Наскільки розумію, вже прийнято рішення про те, що в наступну середу Єврокомісія планує ввести в дію статтю 7.1. Тому, очевидно, що її буде запущено”, - заявив Моравецький.

Водночас він зазначив, що від початку введення в дію цієї “несправедливої процедури” щодо Польщі і до моменту її завершення, Варшава ще неодноразово вестиме діалог з Брюсселем на цю тему.

Він підкреслив, що дотримується позиції, за якої суверенні країни мають право самостійно реформувати свою систему судочинства.

Моравецький наголосив, що порівняно з багатьма іншими країнами ЄС польська судова система є неефективною. Крім того, ненормальним він назвав те, що судова система сама себе контролює. Тому якісною зміною він назвав пропозицію запровадження дисциплінарної палати.

Новообраний прем'єр Польщі висловив думку, що європейські партнери мають переконатися у позитивних змінах в судовій системі РП.