ЄС продовжить економічні санкції проти РФ, - Грибаускайте

Немає жодних підстав скасовувати економічні санкції, введені Євросоюзом у відповідь на посягання Росією на суверенітет і територіальну цілісність України.

Таке переконання висловила президент Литви Даля Грібаускайте перед початком саміту ЄС, який проходить 14-15 грудня у Брюсселі, повідомляє "Укрінформ".

"Нічого не відбулося. Усі умови не дотримані. Мінські домовленості не виконані", - заявила лідерка Литви.

Відповідаючи на запитання, чи повинні бути продовжені антиросійські санкції, вона твердо наголосила, що це має відбутися.

Нагадаємо, що Рютте також очікує на продовження санкцій проти РФ.