За добу бойовики 30 разів відкривали вогонь, загинув 1 військовий, - штаб

Протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 30 обстрілів українських позицій з боку терористів.

Як повідомляє прес-центр АТО, на Луганському напрямку бойовики з гранатометів обстріляли українські позиції в районі Станиці Луганської та Луганського.

На Донецькому напрямку на околицях Авдіївки терористи вели вогонь із 82 мм мінометів, гранатометів і кулеметів. Також у цьому районі зафіксована активність снайпера. З піхотного озброєння були обстріляні українські позиції біля Кам’янки, Пісків і шахти Бутівка. В районі Гранітного бойовики застосували стрілецьку зброю.

У штабі також додали, що внаслідок ворожих обстрілів, загинув один український військовий, ще один був поранений.