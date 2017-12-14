Зубко: Децентралізація - найбільш успішний проект серед українських реформ

Віце-прем'єр-міністр України - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко заявив, що при децентралізації місцеві лідери беруть на себе відповідальність за рух громади вперед.

Про це він сказав під час конференції «Децентралізація, управління землями та розвиток громад» у Києві, повідомляє Укрінформ.

«Децентралізація - найбільш успішний проект в Україні по реформах... Децентралізація - це в першу чергу децентралізація лідерства. Лідери, які зростають на місцях, беруть на себе відповідальність за рух уперед», - сказав Зубко.

Він подякував усім громадам, які вже об'єдналися, та зауважив, що досі не об'єднані громади неефективно витрачають свій час і ресурси.