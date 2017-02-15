Авдіївка отримає 200 тисяч євро від Ватикану

Для потреб мешканців Авдіївки із фонду акції "Папа для України" буде виділено 200 тисяч євро.

Про це повідомив апостольський Нунцій Архієпископ Клаудіо Ґуджеротті під час візиту до Авдіївки і зустрічі із головою Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павлом Жебрівським.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook Жебрівський, апостольський Нунцій Архієпископ Клаудіо Ґуджеротті, відвідав сьогодні Авдіївку, а потім завітав до нас у Краматорськ.

За його словами, посол Ватикану приїхав на лінію фронту, щоб особисто висловити мешканцям Донеччини підтримку і солідарність а також передати благословення від Папи Римського Франциска.

"Це дуже важливий жест, бо цим сьогодні Папа Франциск засвідчує українцям, що ми не покинуті і не самотні. "Я хочу, щоб ви знали, ми постійно пам’ятаємо про вас і молимось за вас" - переказав слова Папи Франциска Клаудіо Ґуджеротті. Папський Нунцій повідомив, що для потреб мешканців Авдіївки із фонду акції "Папа для України" буде виділено 200 тисяч євро. Як ви пам’ятаєте, минулого року Папа Франциск оголосив акцію, метою якої було зібрати кошти для допомоги мешканцям України, які постраждали від російської агресії або стали внутрішніми переселенцями. По всій Європі було зібрано тоді 16 млн євро. Папа Франциск особисто дав 5 млн євро для підтримки українців", - написав Жебрівський.

Голова ВЦА додав, що подякував Його Ексцеленції за допомогу і за те, що він у такий складний час відвідав і підтримав Донеччину та Авдіївку зокрема.

"Під час нашої розмови Архієпископ Ґуджеротті сказав важливу річ: "Україна - велика країна і важливо не те, чи вас хтось любить чи ні, важливо щоб ви самі плекали почуття любові один до одного, солідарність і взаємоповагу. А те, що ви це вмієте, ви дуже добре засвідчили усьому світові на Майдані три роки тому", - резюмував Жебрівський.