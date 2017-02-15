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Бойовики за добу 52 рази обстріляли сили АТО, – штаб

15 лютого, 2017 - 08:52
Фото Reuters

За минулу добу в районі проведення АТО бойовики 52 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил. Постраждалих серед військових ЗСУ немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

З мінометів терористи обстріляли Кам'янку, Троїцьке, Новоселівку Другу, Невельському, Піски і Авдіївку. Зі стрілецької зброї - Зайцеве, Піски, Дослідне і Новгородське. За Авдіївці бойовики вели вогонь з БМП.

На Маріупольському напрямку з 120 мм мінометів сепаратисти обстрілювали Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Павлопіль, Чермалик, Лебединське, Гнутове і Широкино. За Широкино і Водяному також вели вогонь БМП. За Новотроїцькому бив снайпер.

На Луганському напрямку бойовики з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали Новоолександрівка і Новозванівка.





 
    
Джерело: День
          
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