Бойовики за добу 52 рази обстріляли сили АТО, – штаб

За минулу добу в районі проведення АТО бойовики 52 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил. Постраждалих серед військових ЗСУ немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

З мінометів терористи обстріляли Кам'янку, Троїцьке, Новоселівку Другу, Невельському, Піски і Авдіївку. Зі стрілецької зброї - Зайцеве, Піски, Дослідне і Новгородське. За Авдіївці бойовики вели вогонь з БМП.

На Маріупольському напрямку з 120 мм мінометів сепаратисти обстрілювали Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Павлопіль, Чермалик, Лебединське, Гнутове і Широкино. За Широкино і Водяному також вели вогонь БМП. За Новотроїцькому бив снайпер.

На Луганському напрямку бойовики з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали Новоолександрівка і Новозванівка.