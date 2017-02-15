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Децентралізація "Укравтодору" повинна початися вже восени цього року, - Омелян

15 лютого, 2017 - 16:11
Фото Руслана Канюки, "День"

Децентралізація Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") має розпочатися восени цього року. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на нараді щодо реформування автодорожньої галузі, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, у процесі децентралізації "Укравтодору" особливу увагу необхідно приділити роботі з головами областей.

"Необхідно чітко пояснити, які дороги залишаться у сфері відповідальності Укравтодору", а які перейдуть в управління місцевої влади. Регіони візьмуть на свій баланс дороги регіонального значення. Це не тільки ресурс на їх утримання, але і відповідальність. Тому ключове завдання: пояснити главам регіонів, що і на яких умовах вони отримають. Плануємо вже з осені 2017 року перейти до децентралізації "Укравтодору", - заявив Омелян.

Міністр також додав, що акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" повинна допомогти у процесі децентралізації "Укравтодору" і відновити свої можливості в питанні утримання доріг.

Джерело: Інтерфакс-Україна
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