Децентралізація "Укравтодору" повинна початися вже восени цього року, - Омелян

Децентралізація Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") має розпочатися восени цього року. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на нараді щодо реформування автодорожньої галузі, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, у процесі децентралізації "Укравтодору" особливу увагу необхідно приділити роботі з головами областей.

"Необхідно чітко пояснити, які дороги залишаться у сфері відповідальності Укравтодору", а які перейдуть в управління місцевої влади. Регіони візьмуть на свій баланс дороги регіонального значення. Це не тільки ресурс на їх утримання, але і відповідальність. Тому ключове завдання: пояснити главам регіонів, що і на яких умовах вони отримають. Плануємо вже з осені 2017 року перейти до децентралізації "Укравтодору", - заявив Омелян.

Міністр також додав, що акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" повинна допомогти у процесі децентралізації "Укравтодору" і відновити свої можливості в питанні утримання доріг.