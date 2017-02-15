Для переселенців створили спеціальну програму з працевлаштування

Міжнародний благодійний фонд за кошти донорів створив програму з надання робочих місць для переселенців.

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі в своєму інтерв’ю виданню "Урядовий кур’єр".

"Міністерство є координатором. Проект реалізовуватимуть за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID через Міжнародний благодійний фонд "Український жіночий фонд", - зазначив Куркчі.

За його словами, у Харківській, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій та Херсонській областях буде створено робочі місця та надаватиметься підтримка внутрішньо переміщеним особам у започаткуванні чи перенесенні бізнесу в безпечні регіони України.

При цьому особливу увагу проект зосередить на людях з інвалідністю.