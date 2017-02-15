До Болгарії прибули військові США в рамках посилення НАТО

У Болгарії, на навчальному полігоні "Ново село" почалося розгортання військового підрозділу США в рамках посилення східного флангу НАТО.

Про це повідомляє прес-служба болгарського Міністерства оборони.

"Рота третьої танкової групи сухопутних військ США з Форт-Карсона, розмістилася на навчальному полігоні "Ново село", – йдеться у повідомленні.

Наразі до місця розташування прибуло 120 американських військовослужбовців.

У прес-службі також повідомили, що до кінця тижня очікується прибуття на полігон 15 БМП "Бредлі", двох гусеничних бронетранспортерів М-113 та інших видів автомобільного та допоміжного обладнання.

Передислокація військового формування в район "Ново село" є частиною ініціативи США з забезпечення безпеки європейських союзників по НАТО і частиною операції "Атлантична рішучість.

Передбачається, що в цьому році на полігоні "Ново село" буде збільшена інтенсивність спільних навчань і тренувань. Бойова та допоміжна техніка США буде використовуватися в ротації під час спільної підготовки військових формувань болгарської армії.