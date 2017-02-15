Джима і Підгрушна ввійшли в топ-10 індивідуальної гонки ЧС з біатлону

В австрійському Хохфільцені завершилася індивідуальна гонка у жінок в рамках чемпіонату світу з біатлону, передає Міжнародний союз біатлону.

Першою до фінішу дісталася німкеня Лаура Дальмаєр (1+0+0+0 штрафних кіл) 41:30,1 хвилини. Другою стала чешка Габріела Коукалова (1) з відставанням у 24,7 секунди. Замкнула п'єдестал пошани італійка Алексія Рунггальдьє (0) +1:45,6 хв.

Найкращою серед українок стала Юлія Джима – 9 сходинка (0+0+1+1) +2:46,1 хв. Слідом за Джимою прийшла до фінішу капітан збірної Олена Підгрушна (1+0+0+1) +2:54,6 хв. Двадцятку сильніших замкнула ще одна представниця України Ірина Варвинець (0+1+0+0) +3:51,3. На 33 щаблі фінішувала Анастасія Меркушина.

Варто відзначити, що перше місце в командному заліку продовжує втримувати Німеччина – 3 "золоті" і 1 срібна медаль.

У свою чергу, завтра змагання на планетарній першості продовжаться індивідуальною гонкою серед чоловіків.

Нагадаємо, вчора українська біатлоністка стала другою на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.