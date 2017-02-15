Глави МЗС "нормандської четвірки" зустрінуться у Мюнхені

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель запросив голів МЗС України, Росії та Франції на переговорив нормандському форматі до Мюнхена в Баварії, під час конференції з безпеки.

Про це заявив речник зовнішньополітичного відомства Німеччини, передає Deutsche Welle.

"Підставою для цього є нещодавня ескалація під Авдіївкою біля Донецька. Йтиметься про відновлення режиму припинення вогню та відведення військ та важкої зброї від лінії розмежування", - заявили в німецькому МЗС.

За даними речника, Габріель буде присутнім на Мюнхенській конференції у суботу, 18 лютого.

Останній раз "нормандська четвірка" на рівні глав держав та урядів зустрічалася в Берліні у жовтні минулого року. Тоді політики домовилися про створення "дорожньої карти" для Донбасу.