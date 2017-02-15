ГПУ проситиме Раду зняти недоторканність з трьох нардепів

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що незабаром внесе до парламенту подання щодо надання згоди на притягнення до відповідальності на трьох народних депутатів за несплату податків.

Про він розповів на нараді щодо стану виконання органами прокуратури у 2016 році покладених на них функцій і завдань, повідомляє Укрінформ.

“Проведено позапланову перевірку трьох народних депутатів із 17 поданих, яким 3-м народним депутатам встановлена несплата податків відповідно 60, 50 і 40 млн гривень. Подання на цих народних депутатів я внесу найближчим часом до Верховної Ради”, - сказав Луценко.

За його словами, варіантів розвитку ситуації два: або ВР надає згоду на притягнення парламентаріїв до кримінальної відповідальності і вони можуть отримати до 3 років ув’язнення, або ж ці народні депутати сплатять вказані суми податків.

Луценко пояснив, що інформацію щодо несплати депутатами податків вдалося отримати завдяки подання ними електронних декларацій.

“Хочу наголосити, що це лише перші три з першої партії в 17 (народних депутатів. - Ред.), які ми взяли до перевірки”, - підкреслив Генпрокурор.