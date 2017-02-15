Гройсман просить РНБО зайнятись питанням блокади Донбасу

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман звернувся до Ради національної безпеки України з проханням вивчити вплив блокади Донбасу на життя українців і вирішити це питання.

Про це сказав прем'єр-міністр Гройсман під час позачергового засідання уряду у середу, передає УП.

"Оскільки блокування відбувається на території, на якій проводиться антитерористична операція це вже виходить за межі і компетенції уряду", - сказав він.

"Це питання РНБО, бо тут є питання національної безпеки, тому я звернувся в РНБО з питанням розглянути всі аспекти і вплив цього блокування на життя українських громадян і відповідним чином вжити всі необхідні заходи для того щоб ця проблема була знята з порядку денного", - сказав він.