Гройсман стверджує, що ціни на газ для населення не підніматимуть

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що ніякого зростання цін на природний газ для населення найближчим часом не буде.

Про це прем’єр сказав у середу, передає прес-служба Кабінету міністрів.

"Я не допущу жодного підвищення тарифів на газ для потреб населення. А ті, хто заявляють про можливе зростання цін на 40%, повинні або відповідально працювати, або писати заяву на звільнення", - наголошує Гройсман.

Раніше головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що ціни на газ для населення з 1 квітня можуть зрости на 40% у випадку, якщо не будуть продовжені покладені на НАК спеціальні зобов'язання з продажу газу для населення на пільгових умовах.

"Якщо не буде продовжено державне регулювання цін для потреб населення, так звані "спеціальні зобов'язання", то, виходячи з поточних цін на газ на європейських ринках, курсу гривні та інших факторів, можна очікувати, що ціни на газ для потреб населення зростуть на 40%", - повідомив він.