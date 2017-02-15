КМУ запровадив надзвичайний стан в енергетиці України через блокаду на Донбасі

Кабінет міністрів України підтримав постанову про запровадження надзвичайного стану в енергетиці України через блокаду на Донбасі.

Відповідне рішення було прийнято на екстреному засіданні Кабміну, передає Еспресо.TV.

"Проблема створена абсолютно штучно, внаслідок перекриття колій в АТО сьогодні заблоковано постачання українського вугілля, бо воно добувається із українських надр, до ТЕЦ і ТЕРЦ, які виробляють електроенергію і тепло", - сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

За його словами, такі перекриття можуть привезти до відключення електроенергії, і тепла по Україні.

"Такі дії є абсолютно неприпустимі, постачання необхідного вугілля має бути розблоковано. Для цього ми і зібрали уряд, щоб прийняти рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетичній системі нашої країни. Цей дефіцит вугілля створено абсолютно штучно", - сказав прем'єр.

"Блокада сьогодні це злочин, саме в частині вугілля, все інше я не беруся судити", - додав Гройсман.

Нагадаємо, Гройсман заявив, що ніякого зростання цін на природний газ для населення найближчим часом не буде.