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Київ увійшов до топ-100 кращих міст для студентів

15 лютого, 2017 - 12:46
Фото з сайту skyscrapercity.com

Українська столиця посіла 97-е місце в списку ста кращих міст світу для студентів, йдеться в звіті компанії QS Best Student Cities-2017.

У списку Київ опинився між Вільнюсом і французьким Ліллем.

Найпривабливішим студентським містом 2017 року став канадський Монреаль. У першу трійку увійшли також Париж і Лондон.

Звіт базується на аналізі різних факторів, що впливають на привабливість того чи іншого міста, таких як рівень безпеки, корупції, а також забруднення навколишнього середовища.

Джерело: Новое время
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