Київ увійшов до топ-100 кращих міст для студентів

Українська столиця посіла 97-е місце в списку ста кращих міст світу для студентів, йдеться в звіті компанії QS Best Student Cities-2017.

У списку Київ опинився між Вільнюсом і французьким Ліллем.

Найпривабливішим студентським містом 2017 року став канадський Монреаль. У першу трійку увійшли також Париж і Лондон.

Звіт базується на аналізі різних факторів, що впливають на привабливість того чи іншого міста, таких як рівень безпеки, корупції, а також забруднення навколишнього середовища.