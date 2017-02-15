Львівську ОДА пікетували фермери

Сьогодні, 15 лютого, під стінами Львівської обласної держадміністрації пройшов мітинг асоціації фермерів та приватних землевласників Львівщини. До них приєднались також низка громадських організацій та об'єднань. Загалом на акції було близько двох сотень людей.

Мітингувальники тримали у руках плакати із написами: "Ні - земельній мафії!", "Українська земля свята", "Продамо землю - втратимо майбутнє", "Земля не товар, а Божий дар" тощо. Основною їх вимогою було змусити Верховну раду України на першому ж пленарному тижні продовжити мораторій на продаж сільськогосподарських земель до 2022 року.

"Комітетом був напрацьований чіткий план вимог стосовно того, що необхідно зробити для виходу на такий ринок землі, який би приніс користь громадянам України та дав їм пульс для розвитку, а не знищення. План затвердили комітетом 24 січня і направили до Верховної Ради та Кабміну. Перший пункт плану — продовження мораторію ще на чотири роки та перемовини щодо спільних дій уряду, парламенту і громадськості задля вирішення проблем у сфері земельних відносин. Але вимоги аграріїв влада не почула, тому члени комітету змушені діяти згідно законодавства і в рамках Конституції. Подібні акції проходять ще в багатьох областях України", - розповіли організатори мітингу.

Окрім вимоги про мораторій мітингувальники поставили ще дві вимоги. Це - повернення податкової політики для дрібних та середніх сільгоспвиробників, яка діяла до 1 січня 2015 року та проведення круглого столу за участю представників громадськості і влади щодо плану прийняття необхідних засобів для вирішення комплексу земельних питань.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів