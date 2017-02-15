Меттіс: НАТО залишається основою системи безпеки для США

Північноатлантичний альянс залишається наріжним каменем системи безпеки для США.

Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс під час першого візиту до штаб-квартири НАТО у Брюсселі на новій посаді, повідомляє "Європейська правда".

"Альянс залишається наріжним каменем для Сполучених Штатів і всього трансатлантичного співтовариства. Ми - разом. Президент Трамп вже чітко заявив про свою сильну підтримку НАТО", - сказав Меттіс перед зустріччю з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Столтенберг у свою чергу сказав, що ні Європа, ні США не зможуть самотужки впоратися із сучасними без пековими викликами, які є найскладнішим в останні десятиліття.

"Американські війська розгортаються в Польщі і країнах Балтії. Це чітка демонстрація підтримки Америкою європейських союзників по НАТО", - сказав він.