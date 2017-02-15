МІП готує план заходів для популяризації України

В міністерстві інформаційної політик України наразі розроблено план заходів із популяризації України. Про це повідомив Державний секретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко, передає прес-служба Міністерства інформполітики.

Вчора, 14 лютого 2017 року, в Києві відбулася презентація туристично-мистецького потенціалу Тернопільської області за участі Державного секретаря Міністерства інформаційної політики України А.Біденка.

А.Біденко під час презентації зазначив, що зараз у державі спостерігається великий рух у сторону розвитку внутрішнього та зовнішнього туризму. Була ухвалена Концепція популяризації України і зараз Міністерство інформаційної політики України спільно з іншими відомствами займається розробкою плану заходів. У цьому напрямі ми намагаємося співпрацювати з різними регіонами».

За його словами, наразі розроблено план заходів із популяризації України, за який відповідають різні відомства.

"Він зараз на погодженнях у міністерствах. Сам план передбачає як зовнішні, так і внутрішні заходи", - повідомив А.Біденко.

Під час заходу було проведено презентації: історико-туристичних об’єктів області; етно-культурних особливостей та щорічних фестивалей; art-буків та картин кращих митців краю; навчальних закладів, книговидавців; гастрономії та авторських ресторацій.