М'якість Обами у відносинах з РФ призвела до окупації Криму, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його попередник був занадто м’яким у відносинах із Росією і саме це призвело до окупації Криму.
Про це президент США написав на своєму мікроблозі у Twitter.
"Крим був анексований Росією при адміністрації Обами. Чи був Обама занадто м’яким з Росією?", - написав Трамп.
Нагадаємо, прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив про те, що президент США Дональд Трамп очікує, що Росія поверне Україні Крим, а також активно долучиться до деескалації ситуації на Донбасі.
Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia?
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 февраля 2017 г.
Джерело: День