М'якість Обами у відносинах з РФ призвела до окупації Криму, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його попередник був занадто м’яким у відносинах із Росією і саме це призвело до окупації Криму.

Про це президент США написав на своєму мікроблозі у Twitter.

"Крим був анексований Росією при адміністрації Обами. Чи був Обама занадто м’яким з Росією?", - написав Трамп.

Нагадаємо, прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив про те, що президент США Дональд Трамп очікує, що Росія поверне Україні Крим, а також активно долучиться до деескалації ситуації на Донбасі.

Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia?

