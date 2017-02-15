Нижня палата парламенту Канади ратифікувала угоду про ЗВТ з Україною

Нижня палата федерального парламенту Канади більшістю голосів підтримала ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною в третьому і остаточному читанні.

Про це повідомляє Укрінформ.

Тепер Угоду буде передано до верхньої палати парламенту - Сенату, а потім - на підпис генерал-губернатору, що є фінальним етапом на шляху вступу документа в юридичну силу.

Хоча Сенат має право відхилити будь-який законопроект або внести в нього правки, що запустить процес ратифікації заново, законодавчі акти, які отримали велику підтримку серед депутатів нижньої палати, зазвичай отримують схвалення сенаторів.

Нагадаємо, угоду про вільну торгівлю між Канадою та Україною було підписано 11 липня 2016 року.