Олланд розпорядився посилити кібербезпеку перед виборами

Президент Франції Франсуа Олланд вимагає від правоохоронних органів посилити заходи безпеки в інформаційному просторі на час передвиборчої кампанії в країні.

Як повідомляє DW, Олланд дав розпорядження "представити йому конкретні заходи з моніторингу та захисту, у тому числі у кіберпросторі, яких слід вжити під час виборчої кампанії".

Перший тур президентських виборів у Франції відбудеться 23 квітня, а другий - 7 травня.

Раніше представник передвиборного штабу Емманюель Макрона заявив, що кандидат у президенти Франції є мішенню російських ЗМІ і його кампанія стикається з тисячами кібератак.