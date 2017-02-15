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Олланд розпорядився посилити кібербезпеку перед виборами

15 лютого, 2017 - 15:04
Фото Reuters

Президент Франції Франсуа Олланд вимагає від правоохоронних органів посилити заходи безпеки в інформаційному просторі на час передвиборчої кампанії в країні.

Як повідомляє DW, Олланд дав розпорядження "представити йому конкретні заходи з моніторингу та захисту, у тому числі у кіберпросторі, яких слід вжити під час виборчої кампанії".

Перший тур президентських виборів у Франції відбудеться 23 квітня, а другий - 7 травня.

Раніше представник передвиборного штабу Емманюель Макрона заявив, що кандидат у президенти Франції є мішенню російських ЗМІ і його кампанія стикається з тисячами кібератак.

 
              
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