Під час заходів до річниці розстрілів на Майдані можливі провокації, - СБУ

На сьогодні відомо, що під час запланованих у Києві протягом 18-22 лютого 18 пам'ятних заходів до чергової річниці розстрілів на Майдані щонайменше 8 плануються з ознаками насильницьких сценаріїв, три таких заходи організовуються з РФ.

Про це під час брифінгу повідомив керівник апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук, передає УНН.

"Вкотре ми бачимо, що РФ намагається використати цей привід для провокування сутичок, насильства і масових заворушень. На сьогодні, за нашими даними, тільки у Києві протягом цих днів - з 18 по 22 лютого - планується 18 масових заходів. У підготовці 8-и з цих заходів ми фіксуємо певні ознаки можливого використання насильницьких сценаріїв, при цьому, з цих восьми три таких заходи організується з Російської Федерації", - сказав він.