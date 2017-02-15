Полтавці вшанували пам'ять воїнів-інтернаціоналістів

В Україні ось уже вкотре відзначають День ушанування учасників бойових дій на території інших держав. 15 лютого 1989 року офіційно завершився вивід контингенту радянських військ з Афганістану. Тож з нагоди 28-ї річниці цієї події відбулося покладання квітів до підніжжя пам’ятника «Синам Полтавщини, загиблим в Афганістані в 1979 – 1989 рр.». Вшанувати пам’ять своїх земляків до меморіалу прийшли колишні бойові товариші, рідні загиблих, представники міської влади, громадськість, молодь. Міський голова Полтави Олександр Мамай звернувся до присутніх зі словами вдячності за мужність та відданість своїй справі. Він запевнив, що місцева влада намагатиметься зробити все, щоб максимально підтримати родини тих, хто пожертвував своїм життям і здоров’ям, виконуючи військовий обов’язок.

Очільник міста вручив воїнам-інтернаціоналістам почесні грамоти, нагрудні знаки й грошові винагороди у розмірі 500 гривень. Один колишній учасник війни в Афганістані одержав сертифікат на трикімнатну квартиру в Полтаві. Були серед нагороджених і ті, що особисто не змогли отримати відзнаку, – зараз вони захищають територіальну цілісність України на сході нашої держави.

Після мітингу всіх бажаючих почастували солдатською кашею.

Богдан Проскуров, Полтава