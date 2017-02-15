Санкції проти Росії залишаються в силі, - міністр фінансів США

Новопризначений міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що чинна програма санкції проти Росії залишається в силі.

Про це він заявив на своїй першій прес-конференції, перебуваючи на новій посаді.

"Звичайно, чинна програма санкцій діє. І я хочу сказати, що санкції - це важливий інструмент, і ми будемо продовжувати розглядати його щодо різних країн. Але це дуже важлива програма для Мінфіну", - заявив він, відповідаючи на запитання щодо санкцій проти Росії, введених екс-президентом США Бараком Обамою.