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Санкції проти Росії залишаються в силі, - міністр фінансів США

15 лютого, 2017 - 11:30
Фото Reuters

Новопризначений міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що чинна програма санкції проти Росії залишається в силі.

Про це він заявив на своїй першій прес-конференції, перебуваючи на новій посаді.

"Звичайно, чинна програма санкцій діє. І я хочу сказати, що санкції - це важливий інструмент, і ми будемо продовжувати розглядати його щодо різних країн. Але це дуже важлива програма для Мінфіну", - заявив він, відповідаючи на запитання щодо санкцій проти Росії, введених екс-президентом США Бараком Обамою.

 
    
Джерело: Європейська правда
          
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