США можуть позбутися ролі світового лідера, - Могерiнi

Представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могерiнi після дводенного візиту до Вашингтону заявила, що США можуть втратити роль світового лідера, передає Die Welt.

"Я ще ніколи не бачила США настільки поляризованими і розділеними, настільки обтяжливими конфліктами, як зараз. Однак той, хто хотів би грати роль глобального лідера, повинен бути внутрішньо сильним, самовпевненим і згуртованим", — заявила Могерiнi.

"Якщо найбільша в світі демократія демонструє напруженість на такому рівні, це може стати дестабілізуючим фактором для всього світу", — додала глава дипломатії Євросоюзу.

За її словами, у майбутньому між США і Європою будуть переважати прагматичні відносини. "Ми підходимо до нової фази у наших відносинах. Нам доведеться обстукувати кожну тему, щоб зрозуміти, в чому в нас є схожість. Але це не трагедія", — вважає Могерiнi.