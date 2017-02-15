США поставили ультиматум НАТО щодо витрат на оборону

Міністр оборони США Джеймс Меттіс виступив з ультиматумом до союзників по НАТО щодо необхідності збільшення витрат на оборону.

Про це повідомляє Washington Post.

"Я маю чітко прояснити вам політичну реальність Сполучених Штатів і відкрито заявити про вимогу мого народу у конкретних термінах. Америка виконує свої зобов’язання, але якщо ваші країни не хочуть побачити, як США скорочують свій внесок до альянсу, кожна з ваших столиць має продемонструвати свою підтримку нашої колективної оборони" - заявив глава Пентагону.

Заява Меттіса підтвердила незадоволеність нової адміністрації США тим фактом, що більшість країн НАТО не витрачають на оборону необхідні 2% від ВВП.

Нагадаємо, що раніше Меттіс заявляв, що НАТО залишається основою системи безпеки для США.