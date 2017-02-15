Трамп закликав Ізраїль утриматися від будівництва нових поселень у Палестині

Президент США Дональд Трамп закликав премʼєр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньяху призупинити на деякий час будівництво нових поселень на території Палестини.

Про це Трамп заявив під час спільної з Нетаньяху прес-конференції, повідомляє Reuters у своєму Twitter.

"Трамп попросив Нетаньяху притримати трохи будівництво населених пунктів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня парламент Ізраїлю ухвалив закон про поселення на території Палестини.

Він легалізує з точки зору закону тисячі будинків, зведених на територіях Західного берега річки Йордан єврейськими поселенцями.

Як відомо, в грудні 2016 року РБ ООН більшістю голосів схвалила проект резолюції з вимогою до Ізраїлю зупинити будівництво поселень на окупованих палестинських територіях.

З 15 членів Ради Безпеки ООН 14, включно з Україною, проголосували за резолюцію і тільки США утрималися, але при цьому не скористалися своїм правом вето.

Після цього прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав міністерству закордонних справ згорнути майже всю дипломатичну роботу з 12 державами, які голосували за резолюцію Радбезу ООН, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях.