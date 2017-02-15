Туреччина змагатиметься з Німеччиною за право проведення "Євро-2024"

Туреччина має намір позмагатися з Німеччиною за право проведення Чемпіонату Європи з футболу 2024 року.

"Ми подамо заявку Туреччини 2 березня",- заявив голова Федерації футболу Туреччини Їлдирим Демірорен на прес-конференції сьогодні.

Кінцевий термін подання заявок до УЄФА - 3 березня.

"Сподіваємося, цього разу ми як команда, як правління (федерації) та як країна заслужили право провести турнір", - зазначив Демірорен, цитує агентство dpa.

Міністр спорту Акіф Чагатай Кіліч додав, що заявку підтримують президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган і прем`єр-міністр Біналі Їлдирим. Туреччина намагалася стати господаркою "Євро-2016", однак при голосуванні мінімально програла Франції.

Утім, через проблеми з безпекою Туреччина навряд чи зможе скласти конкуренцію фавориту в боротьбі за право прийняти європейський футбольний форум 2024 року - Німеччині. Можливою є також спільна заявка Швеції, Фінляндії. Данії та Норвегії. Рішення, хто прийматиме турнір 2024 року, виконком УЄФА має ухвалити у вересні 2018 року. Чемпіонат Європи 2020 року пройде у 13 різних містах Європи.

Нагадаємо, українська біатлоністка стала другою на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.