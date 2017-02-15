У Черкасах підприємці мітингували проти фінансового зубожіння

Орієнтовно п’ять сотень небайдужих громадян та підприємців сьогодні під стінами Черкаської обласної державної адміністрації влаштували акцію протесту проти фінансових навантажень та перевірок для малого та середнього бізнесу – нового економічного законодавства, яке з початку року запровадив уряд. За словами учасників акції, сьогодні підприємства малого та середнього бізнесу опинилися на межі зубожіння, чимало підприємців змушені закривати свій бізнес, через «захмарні» штрафні санкції та перевірки контролюючих органів.

Мітингувальники тримали у руках плакати: «Ставки єдиного податку зменшити вдвічі», «Ні - жебрацьким пенсіям», «Ні - грабіжницьким тарифам за комунальні послуги», «Антимонопольний комітет не працює», «Нас пограбувала влада», «Де обіцяна боротьба з корупцією?», «Ні - знищенню спрощеної системи оподаткування» та інші.

За словами підприємців, така акція покликана не просто прийти і виголосити промови та гасла, а досягти конкретних компромісних рішень з боку уряду, тому підприємці вимагатимуть від голови Черкаської ОДА, Черкаської обласної ради передати свої вимоги Президенту України, прем’єр-міністру України, Голові Верховної Ради України. «Ми вимагаємо накладення мораторію на перевірки до всіх контролюючих органів до внесення змін до законодавчої бази, відміни штрафів за порушення законодавства про працю, які становлять від 3200 грн. до 320 тис. грн. Крім того вимагаємо ухвалення зареєстрованого у Верховній Раді України закону № 5711 від 25.01.17, що суттєво зменшує розмір штрафних санкцій. З метою запобігання корупції просимо внести зміни до Закону України 1774 VIII та відмінити надані місцевим органам самоврядування повноваження інспекції праці і функції карального органу. Зобов’язати на законодавчому рівні місцеві органи самоврядування переглянути ставки місцевих податків та зборів на 2017 рік», - розповіла голова незалежної профспілки «Солідарність» Ольга Ракова.

Крім того упродовж декількох років для підприємців обіцяли податкові канікули, проте ніхто їх так і не запровадив. «Сьогодні я розмовляв із головою Черкаської ОДА Юрієм Ткаченком. Він пообіцяв, що звернеться до міської ради з пропозицією проголосувати за зменшення, як мінімум, вдвоє єдиного податку для групи підприємців», - розповів під час акції народний депутат України Сергій Каплін.

До мітингу також приєднались і профспілки області, які висловили своє невдоволення збільшенням пенсійного віку, непосильними комунальними тарифами для населення тощо.

Такі мітинги днями проходять по всій країні: у Полтаві, Білій Церкві, кажуть учасники акції. Позитивних рішень шляхом акцій і переговорів, запевняють підприємці, уже досягли в Одесі та Сумах, зокрема зменшили вдвічі єдиний податок для групи підприємців.

Інна МОЛЧАНОВА, Черкаси