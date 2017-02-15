У Херсоні під час отримання хабаря затримали директора КП

Вчора, 14 лютого, у Херсоні під час отримання неправомірної вигоди викрито директора та головного інженера КП «Херсонкомунтранссервіс» (займається пасажирськими перевезеннями). Обидва посадовці затримані. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Затримання проходило в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Як заявив прокурор Херсонської області Віталій Трегубенко, посадовці вимагали та отримали 10 тисяч гривень за надання можливості підприємцю реалізовувати паливно-мастильні матеріали на території зазначеного комунального підприємства.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон