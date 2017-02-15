У Херсоні презентують проект Technology Nation

16 лютого в Херсоні відбудеться презентація проекту з безкоштовного вивчення основ програмування Technology Nation від Фонду BrainBasket. Зустріч відбудеться у Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Олеся Гончара. Початок – о 18:30.

Про те, як зробити перший крок в IT, в чому переваги даного навчального курсу та що треба зробити, аби стати провідним IT-спеціалістом, розповість Катерина Андрєєва, координатор проектів Фонду BrainBasket.

Technology Nation – це всеукраїнський проект, який дозволяє всім охочим безкоштовно отримати комп’ютерну освіту світового рівня та вивчити основи мов програмування, які найбільше користуються попитом. Це дає слухачам гарне підґрунтя для подальшого навчання та працевлаштування в IТ-сфері. Наразі проект проходить в 3 містах України й за півроку на програму було зараховано понад 1300 слухачів.

«Навчання проходить у форматі blended learning, що передбачає самостійну роботу з лекційним матеріалом, який викладений в онлайн, та аудиторну практику під керівництвом досвідчених менторів на базі бібліотек та партнерських локацій по всій Україні. Курс розроблено за програмамою кращих технологічних університетів світу (Harvard, MIT, Stanford). Участь у програмі не потребує попередніх технічних знань та навичок. Ключовими критеріями відбору є володіння комп’ютером на рівні впевненого користувача та знання англійської мови на рівні upper-intermediate або вище», – повідомляють організатори заходу.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон