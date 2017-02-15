У Казахстані перенесли новий раунд переговорів щодо Сирії

Міністерство закордонних справ Казахстану оголосило про перенесення чергового раунду переговорів щодо мирного врегулювання в Сирії на 16 лютого.

Відтермінування переговорів сталося після того, як 14 лютого російські винищувачі атакували контрольовані повстанцями райони сирійського міста Дераа, повідомляє Радіо Свобода.

Це вже друга доба інтенсивного бомбардування, із Сирії повідомляють про щонайменше 30 вильотів російської військової авіації.

Нагадаємо, 24 січня в Астані відбулася зустріч переговорної групи щодо Сирії. Конкретних результатів сторонам досягнути не вдалося.

Переговори в столиці Казахстану з мирного врегулювання в Сирії, ініційовані Росією, Іраном і Туреччиною. Сторони почали просувати ідею мирних переговорів по Сирії після того, як урядові війська взяли під контроль великий місто Алеппо, який перебував під контролем повстанців.

В кінці грудня 2016 року Reuters з посиланням на свої джерела повідомив, що Сирія буде розділена на сфери впливу між Росією, Туреччиною і Іраном, а її лідер Башар Асад залишиться при владі принаймні ще кілька років.