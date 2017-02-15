У Львові презентують виставку із півдня України

У виставковій залі Львівського музею історії релігії відкрилася виставка "Кам’яна Могила. Реінкарнація". Її на експозицію до Львова привіз Музей історії міста Кам’янського в рамках співпраці між музейниками Кам’янського, що в Дніпровській області, і Львівським музеєм історії релігії.

На виставці представлені твори трьох художників, членів Національної спілки художників України - Анатолія Фурлета, Сергія Лаушкіна, Олександра Чегорки. Кожен із них працював у своєму жанрі, але всіх їх об'єднала одна тема - світ Кам’яної Могили. Кам’яна Могила (степовий пагорб) – витвір природи, що зберігся на півдні України, – своєрідний храм, який об’єднує три світи: небесний, земний та підземний. І цю роль пісковиковий пагорб виконував багато тисячоліть.

Здавна ці місця приваблювали до себе дослідників. Не оминають їх сьогодні і художники, намагаючись віднайти відповіді на приховані в надрах Кам’яної Могили сакральні таємниці. Саме після її відвідин митці намагалися передати ті емоції, які пережили там.

- Це спроба художньої реконструкції духовного простору Кам’яної Могили через особливі енергоінформаційні потоки, своєрідна реінкарнація, або перевтілення, давніх знаків і символів у модерному контенті українського мистецтва, – відзначила Наталія Буланова, кандидат історичних наук, директор Музею історії міста Кам’янського.

Павло Паламарчук, Львів