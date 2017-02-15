У Мінську домовились про відведення заборонених озброєнь до 20 лютого, - ОБСЄ

Сьогодні у Мінську сторони переговорів домовились до 20 лютого відвести заборонене, згідно Мінських угод, озброєння.

Про це під час брифінгу заявив спецпредставник голови ОБСЄ Мартін Сайдік, передає УНН.

"Сьогодні було досягнуто угоду про відвід всіх озброєнь, які заборонені Мінськими угодами, до 20 лютого", - сказав він.

Як повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер, у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі вирішили звернутися до моніторингової місії ООН з прав людини.