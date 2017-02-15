У Рівному провели перші малотравматичні операції для дітей

У Рівному почали проводити перші лапароскопічні операції для дітей. Пацієнти переносять їх значно легше, а на тілі не лишається рубців, адже замість розрізів роблять невеликі проколи. Це стало можливим завдяки новому сучасному обладнанню – лапароскопічній стійці. На закупівлю німецького устаткування витратили 2,5 мільйона гривень із обласного бюджету. Перші операції для дітей у Рівному відбувалися під наглядом хірургів із Польщі. Фахівці з Ольштинської лікарні приїхали, щоб поділитися досвідом.

Донедавна малоінвазивні операції у Рівному робили лише для дорослих. Але дитинство має свої особливості, пояснюють медики. Тим часом місцеві лікарі раніше не мали ні обладнання, ні досвіду. Тож завдяки домовленості з Ольштинською дитячою лікарнею на навчання і стажування у Польщу їздили хірурги, анестезіологи, медсестри.

«В нашій лікарні почали проводити малоінвазивні лапароскопічні операції дітям. Для пацієнта вони менш травматичні, адже робиться невеличкий хірургічний розріз, тому крововтрати майже нема, відновлення проходить швидко. До того ж це значно менший стрес і для дитини, і для рідних, - розповів головний лікар Рівненської обласної дитячої лікарні Віталій Бойко. – Пацієнти, яких вчора прооперували, сьогодні вже встають і ходять».

Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Рівне