У Румунію прибули військові США з танками Abrams і самохідними гаубицями

Військовослужбовці сухопутних військ США разом з військовою технікою прибули до Румунії, де будуть розміщені на території військово-повітряної бази в місті Констанца.

Про це повідомляє сайт міністерства оборони Румунії.

До Румунії прибули близько 500 військових зі складу батальйону "Fighting Eagles", які мають на озброєнні танки M1 Abrams, бойові машини піхоти M2 Bradley і самохідні гаубиць калібру 155 мм M109A6 Paladin.

Американські військові розміщуються у Румунії за програмою зобов'язань США щодо забезпечення безпеки східного флангу НАТО в рамках операції Atlantic Resolve.

Вони, зокрема, братимуть участь у спільних військових навчаннях, які проводитимуться у 2017 році на території Румунії.

Минулуго тижня до Німеччини прибули 94 гелікоптери та кілька вантажівок з бази Форт Драм у штаті Нью-Йорк (США), які направлять на авіабази НАТО в Литві, Польщі та Румунії в рамках операції розширення НАТО на схід "Atlantic Resolve".